Geschichte : Gedenkveranstaltung in Schwerin zu 60 Jahre Mauerbau

Die Mauer trennte Berlin, Stacheldraht und Gitter trennten Ost- und Westdeutschland. Die Grenzsperren sind inzwischen länger weg, als dass sie standen. Mauern und Zäune seien niemals eine Lösung, betonte Landtagspräsidentin Hesse zum Jahrestag des Mauerbaus.

Schwerin | Die Landtage von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben am Freitag in Schwerin mit einer gemeinsamen Veranstaltung an den Beginn des Mauerbaus vor 60 Jahren erinnert und der Opfer des DDR-Grenzregimes gedacht. „Die Mauer war die steinerne Grundlage und Absicherung der SED-Herrschaft. Sie hinderte die Menschen fortan an der Flucht in die F...

