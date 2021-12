Kriminalität : Gericht: Bewährungsstrafe gegen Medizinerin wegen Betrugs

Mehrere Jahre lang praktizierte eine Medizinerin als Landärztin, zuerst in Mecklenburg-Vorpommern, dann in Bayern. Die Zulassung dafür hatte sie sich aber mit gefälschten Papieren erschlichen.

Schwerin | Wegen Betrugs und Führens eines falschen Doktortitels hat das Landgericht Schwerin eine 42 Jahre alte Medizinerin am Freitag zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die Angeklagte aus Kirgistan hatte zu Beginn des Prozesses am Dienstag gestanden, mit gefälschten Urkunden die Zulassung als Vertragsärztin in Deuts...

