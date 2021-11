Gesundheit : Glawe kündigt Reaktivierung der Impfzentren an

Als Reaktion auf die rapide steigenden Corona-Zahlen und den Wunsch vieler Senioren nach einer dritten Schutzimpfung will Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) stillgelegte Impfzentren reaktivieren.

Schwerin | „Die Impfzentren müssen wohl wieder ans Netz. Und das muss zügig passieren“, sagte Glawe am Donnerstag bei NDR MV Live. In den landesweit zwölf Impfzentren hatten Hunderttausende Menschen in Mecklenburg-Vorpommern seit Jahresbeginn ihre Corona-Impfungen erhalten. Weil die Nachfrage im Sommer dann massiv zurückgegangen war und Hausärzte den Bedarf d...

