Wahlen : Grüne: Klimaschutzgesetz mit CO2-Minderungszielen für MV

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern setzen für die kommenden fünf Jahre ambitionierte Ziele im Klimaschutz.

Schwerin | „Wir haben die Chance, in dieser Legislaturperiode unseren CO2-Ausstoß pro Kopf zu halbieren“, sagte ihr Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Harald Terpe, bei einer Wahlkundgebung am Mittwoch in Schwerin. Er forderte ein Klimaschutzgesetz für das Land mit verbindlichen CO2-Minderungszielen. „Das möchten wir sofort nach dem Einzug in den Landtag auf ...

