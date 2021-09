Landtag : Grüne schicken vierköpfiges Team in Gespräche mit SPD

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern gehen mit einem vierköpfigen Team in die Sondierungsgespräche mit der Wahlsiegerin SPD.

Schwerin | Der Landesvorstand verständigte sich in einer Online-Konferenz am Mittwochabend auf die beiden Landesvorsitzenden Weike Bandlow und Ole Krüger sowie die Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Anne Shepley und Harald Terpe, wie Bandlow mitteilte. Die Grünen hatten am Sonntag 6,3 Prozent der Stimmen erhalten. Damit sind sie nach einer fünfjährigen Pause ...

