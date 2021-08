Schifffahrt : Gute Bedingungen und viele Besucher bei der Hanse Sail

Die Rostocker Hanse Sail ist auch im kleineren Rahmen eine erfolgreiche Veranstaltung. So könnte das zwischenzeitliche Fazit nach drei von vier Tagen lauten.

Rostock | Bei guten Bedingungen ist am Samstag in Rostock die 30. Hanse Sail, das Treffen der Traditionssegler und Museumsschiffe, fortgesetzt worden. Nach dem heftigen Regen am Freitagabend zeigte sich die Sonne und viele Menschen kamen in gelöster Stimmung auf das Festgelände im Stadthafen. Die meisten der gut 100 Segelschiffe waren mit ihren Gästen auf die O...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.