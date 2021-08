Fußball : Hansa Rostock nach 1:1 in Heidenheim auswärts ungeschlagen

Aufsteiger FC Hansa Rostock hat auch im zweiten Auswärtsspiel der Saison in der 2.

Rostock | Fußball-Bundesliga gepunktet. Das Team von Trainer Jens Härtel kam am Sonntag beim 1. FC Heidenheim zu einem 1:1 (0:0) und ist nach drei Spieltagen nun Tabellen-Neunter. Der eingewechselte Ridge Munsy (82. Minute) erzielte das Tor für die Norddeutschen, nachdem Tim Kleindienst (68.) die Gastgeber vor 5400 Zuschauern in der Voith-Arena in Führung ge...

