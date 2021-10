Fußball : Hansa Rostock stellt um: Omladic vor Rückkehr

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock wird seine erfolgreiche Pokalelf im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) aller Voraussicht nach umstellen.

Rostock | Trainer Jens Härtel deutete an, dass Nik Omladic wieder in Startelf rücken könnte. „Ihm fehlte zuletzt etwas die Frische. Deswegen bekam er eine Pause. Jetzt ist er ein Kandidat, der wieder starten könnte“, sagte der 52-Jährige am Freitag in Rostock. Rechtsaußen Omladic zählte im bisherigen Saisonverlauf zu den Leistungsträgern des Aufsteigers, der...

