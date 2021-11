Fußball : Hansa Rostock verschiebt seine Mitgliederversammlung

Wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie hat Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock seine für den 21. November vorgesehene Mitgliederversammlung verschoben.

Rostock | Alternativen wie die Verlegung der Veranstaltung ins Ostseestadion oder eine virtuelle Versammlung wurden von den Clubgremien abgelehnt, heißt es in einem Informationsschreiben an die Mitglieder. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Dessen ungeachtet sollen die kommenden Hansa-Heimspiele gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag (13.30 Uhr/Sky) und...

