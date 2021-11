Fußball : Hansa Rostock will weiter siegen: „Sind gierig und hungrig“

Mit dem vierten Sieg in Serie will Aufsteiger FC Hansa Rostock in der 2.

Rostock | Fußball-Bundesliga die Distanz zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern. „Wir sind gierig und hungrig“, sagte Trainer Jens Härtel vor dem Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Erzgebirge Aue. Hansa hat in der Liga zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) und bei Jahn Regensburg (3:2) gewonnen, zuvor gab es in Regensburg im DFB-Pokal einen 4:...

