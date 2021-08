Schifffahrt : Hanse Sail in Rostock wird eröffnet: „Optimistisch anders“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) werden am heutigen Nachmittag (17.00 Uhr) im Kurgarten von Warnemünde die Hanse Sail eröffnen.

Rostock | Das 30. Treffen der Traditionssegler und Museumsschiffe steht in diesem Jahr unter dem Motto „Optimistisch anders“. Die Corona-Pandemie zwingt die Veranstalter zu einigen Eingriffen in das jahrelang erfolgreiche Sail-Programm. So ist die Haedgehalbinsel als Veranstaltungszentrum im Stadthafen von einem Zaun umgeben. Das 60.000 Quadratmeter große Ge...

