Gesundheit : Hausärzte in MV bereit für Auffrischungsimpfungen

Der Hausärzteverband in Mecklenburg-Vorpommern sieht sich in der Lage, die für Senioren ab 70 Jahre empfohlenen Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 rasch zu verabreichen.

Schwerin | Landesweit beteiligen sich demnach etwa 1300 Haus- und Fachärzte an den Corona-Schutzimpfungen. „Bei 280 000 Menschen in dieser Altersgruppe wären das etwa 220 je Praxis. Da ist gut machbar“, sagte der Landesverbandsvorsitzende Stefan Zutz am Donnerstag. Zudem seien die Bewohner von Seniorenheimen wegen „guter Zusammenarbeit von Hausärzten und mobilen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.