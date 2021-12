Gesundheit : Hausärzte starten Impfaktionswoche in MV

Ungeachtet großer Lücken in der Impfstoffbereitstellung starten Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag (9.00 Uhr) eine landesweite Impfwoche.

Schwerin | Der Hausärzteverband rechnet damit, dass sich etwa ein Drittel seiner landesweit etwa 1000 Mitglieder an der Aktion beteiligen wird. Viele der Praxen hätten an ihre Patienten Termine vergeben, sagte der Landesvorsitzende Stefan Zutz. Nach seinen Angaben hakt es beim Impfstoff. Zum Teil sei nur ein Bruchteil des bestellten Impfstoffes angekommen. St...

