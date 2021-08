Fischerei : Haushalte sitzen auf Fischkonserven: Absatz 2021 rückläufig

Der Ansturm der Verbraucher auf Fischkonserven hat sich nach Vorratskäufen im vorigen Jahr wieder gelegt.

Hamburg | Der Vorsitzende des Fisch-Informationszentrums (FIZ), René Stahlhofen, berichtete am Mittwoch in Hamburg für das erste Halbjahr 2021 von deutlichen Absatzrückgängen. „Insbesondere Fischdauerkonserven waren 2020 durch "Hamsterkäufe" aufgefallen und liegen wohl noch in den Regalen der Haushalte“, sagte er. Vor einem Jahr hatte das Sprachrohr der Fisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.