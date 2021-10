Denkmäler : Hightech-Rasenmäher untersucht Überreste von Schloss Putbus

Der Schlosspark in Putbus existiert noch, das Schloss hingegen nicht. Forscher haben jetzt mit modernster Technik seine unterirdischen Überreste erkundet. Von diesen soll ein virtuelles Modell entstehen.

Putbus | Für die Untersuchung der Überreste des Schlosses Putbus auf Rügen kommt modernste Technik zum Einsatz. Als „Hightech-Rasenmäher“ beschrieb Torsten Veit, Kunsthistoriker an der Universität Greifswald, das am Dienstag verwendete Gefährt. „Das heißt, Sie haben ein Radargerät, was über Sensorik in den Boden gucken kann und die Strukturen, die noch vorhand...

