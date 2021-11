Gesundheit : Hochschullehre durch Pandemie weiterhin stark beeinträchtigt

Seit ihrem Beginn beeinträchtigt die Corona-Pandemie den Lehrbetrieb an den Hochschulen - mit steigenden Infektionszahlen muss der Lehrbetrieb teilweise umgestellt werden.

Schwerin | So wurde an der Universitätsmedizin Rostock beschlossen, alle bislang hybrid angebotenen Vorlesungen nur noch online abzuhalten, wie der Studiendekan und Chef der Hautklinik, Steffen Emmert, am Donnerstag berichtete. Die Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock hat für Proben beim Chor und beim Orchester die 2G-plus-Regel eingeführt. Dies bed...

