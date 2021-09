Film : Höchste Fördersumme für Filmproduktion „Alaska“ in MV

Mit 300.000 Euro hat das Spielfilmprojekt „Alaska“ die bislang höchste Unterstützersumme der neuen Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern bekommen.

Schwerin | Mit 300.000 Euro hat das Spielfilmprojekt „Alaska“ die bislang höchste Unterstützersumme der neuen Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Zudem sei es die erste große Spielfilmproduktion, die seit Neugründung der MV Filmförderung komplett in Mecklenburg-Vorpommern realisiert werde, teilte die Fördergesellschaft am Montag in Schwerin mit. Da...

