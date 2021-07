Kommunen : Hoher Frauenanteil in Topetage städtischer Unternehmen

In größeren börsennotierten Firmen sollen mehr Frauen in Spitzenpositionen vorrücken. Welche Chancen haben Managerinnen auf einen Einzug in die Führungsetage städtischer Unternehmen?

Friedrichshafen | Frauen kommen in der Topetage von Bundes- und Landesunternehmen einer Studie zufolge in der Summe besser voran als in vielen Städten. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage allerdings ganz anders: Bei 18 Unternehmen des Landes sind demnach nur 4,8 Prozent der Positionen im Top-Management von einer Frau besetzt, das ist im bundesweiten Ländervergleich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.