Kriminalität : Hund auf 18-Jährigen gehetzt: Zweiter Verdächtiger ermittelt

Knapp einen Monat nach einer vermutlich rassistisch motivierten Attacke auf einen 18-Jährigen hat die Polizei in Neubrandenburg den zweiten Verdächtigen ermittelt.

Neubrandenburg | Es handelt sich um einen 41-jährigen Neubrandenburger, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der polizeibekannte Mann soll am 2. November zusammen mit einem Bekannten einen Hund auf den Geschädigten gehetzt und den jungen Mann beleidigt haben. In der Sache ermittelt auch der Staatsschutz. Nach bisherigen Ermittlungen hätten der 41-Jährige u...

