Fußball : Integrationsbeauftragte zu Abbruch: „Richtige Entscheidung“

Duisburg | Der Abbruch des Drittliga-Spiels in Duisburg ist für die neue Integrationsbeauftragte der Bundesregierung die „konsequent richtige Entscheidung“ gewesen. „Im Fußball gilt wie überall sonst in unserer Gesellschaft: Kein Platz für Rassismus! Klare Verstöße brauchen klare Kante“, wird Reem Alabali-Radovan (SPD) in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Bei...

