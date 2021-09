Kirche : Interkulturelle Woche der christlichen Kirchen eröffnet

Rund 5000 Veranstaltungen in mehr als 500 Städten und Gemeinden: Im Laufe der interkulturellen Woche wollen die christlichen Kirchen für eine Gesellschaft ohne Rassismus und für Hilfe für Schwache werben.

Rostock | Mit einem gemeinsamen Appell der christlichen Kirchen zu einer offenen und vielfältigen Gesellschaft ist am Sonntag in Rostock die bundesweite interkulturelle Woche eröffnet worden. In der kommenden Woche sollen in rund 5000 Veranstaltungen in mehr als 500 Städten und Gemeinden klare Positionierungen gegen Rassismus, Rechtsradikalismus und völkisch na...

