Unfälle : Jetski-Unfall in der Ostsee: Todesursache weiterhin unklar

Nach dem Tod eines Urlaubers bei einem Jetski-Unfall in der Ostsee vor Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei ein Todesermittlungsverfahren aufgenommen.

Heringsdorf | Damit sollen die Ursache für den Tod des 51-Jährigen aus der Region Stuttgart sowie für die Umstände des Unfalls mit dem ausgeliehenen Wassermotorrad geklärt werden, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Der Mann war am Samstag in der Nähe der Seebrücke Heringsdorf auf der Insel Usedom unterwegs gewesen. Dort stürzte er laut Polizei plötzlich vo...

