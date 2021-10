Schiffbau : Jobverlust droht bei Traditionswerft Blohm+Voss in Hamburg

Jeder Besucher im Hamburger Hafen staunt über die großen Docks von Blohm+Voss. Doch die Werft soll schrumpfen, um bestehen zu können. Im Hintergrund deutet sich neue Bewegung in der Schiffbaubranche an.

Hamburg | Die Bremer Lürssen-Werft will das Geschäft an ihrem größten Standort, bei Blohm+Voss in Hamburg, verkleinern. Dabei steht auch ein Abbau von Personal im Raum, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Kürzungspläne bei Blohm+Voss seien bei einer Versammlung der Belegschaft vorgestellt worden. Die Traditionswerft liegt mitten im Hamburger Hafen, ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.