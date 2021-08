Auszeichnungen : Judith Zander mit Fontane-Literaturpreis 2021 ausgezeichnet

Der Fontane-Literaturpreis 2021 geht an die Autorin Judith Zander für ihren Roman „Johnny Ohneland“.

Neuruppin | Der Fontane-Literaturpreis 2021 geht an die Autorin Judith Zander für ihren Roman „Johnny Ohneland“. Die mit 40.000 Euro dotierte Auszeichnung der Fontane-Stadt Neuruppin und des Landes Brandenburg ist am Freitag in der Kulturkirche Neuruppin verliehen worden. Judith Zander wurde 1980 in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) geboren und lebt im brandenburgi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.