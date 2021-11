Brauchtum : Karnevalsvereine eröffnen fünfte Jahreszeit in Grevesmühlen

Mecklenburg-Vorpommerns Karnevalisten sind zurück. Seit dem 11.11. um 11.11 Uhr ist die diesjährige Session in Grevesmühlen eröffnet.

Schwerin | Helau und Alaaf in Grevesmühlen: Mit einem bunten Umzug, Tänzen und Funkenmariechen hat der Karneval-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag, dem 11.11., in der nordwestmecklenburgischen Kleinstadt die Saison 2021/2022 eröffnet. Rund 100 Mitwirkende und 300 Schaulustige trotzten dem Nieselregen und feierten den Start in die „fünfte Jahresze...

