Energie : Kaum neue Windräder in Mecklenburg-Vorpommern

Verschärfte Klimaziele und ein stark wachsender Strombedarf in den nächsten Jahren: Der beschleunigte Ausbau der Windenergie ist zwingend, wenn die Klimawende gelingen soll. Noch ist das Tempo allerdings zögerlich - der Nordosten macht keine Ausnahme.

Berlin | Der Ausbau der Windkraft an Land verläuft in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr bislang schleppend. Im ersten Halbjahr 2021 wurden dort lediglich sieben neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von 28 Megawatt gebaut. Das geht aus Zahlen der Branchenverbände Bundesverband Windenergie sowie VDMA Power Systems hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio sowie ...

