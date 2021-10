Landtag : Keine Abstandsregel bei erster Sitzung des neuen Landtags

Ungeachtet der deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen werden die Landtagsabgeordneten bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments enger zusammenrücken als vor der parlamentarischen Sommerpause.

Schwerin | Die Mitglieder der nunmehr sechs Fraktionen würden in den regulären Stuhlreihen Platz nehmen. Zusätzliche Tische dahinter, wie sie zur Abstandswahrung noch bis Juni üblich waren, werde es nicht geben, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Jochen Schulte, am Montag in Schwerin. Das entsprechende Hygienekonzept sei dem zuständigen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.