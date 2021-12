Kultur : Kinobetreiber fordern Gleichbehandlung mit Gastronomie

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen bleiben auch in Mecklenburg-Vorpommern viele Kinos dicht. Doch die Betreiber verweisen auf Hygienemaßnahmen und fordern gleiche Rechte wie in der Gastronomie.

Schwerin | Die Kinobetreiber in Mecklenburg-Vorpommern haben sich mit einem Hilferuf an die Politik gewandt und praktikable sowie verlässliche Regelungen für den Betrieb ihrer Lichtspielhäuser verlangt. „Kinos müssen wenigstens mit den Öffnungsperspektiven von Gaststätten und Restaurants gleichgestellt werden“, heißt es in einem am Dienstag in Schwerin verbreite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.