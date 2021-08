Unfälle : Kleinbusfahrer drängt Lkw ab: Schwere Betonteile auf A20

Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Autofahrer, der auf der Autobahn 20 bei Tribsees in Vorpommern einen Unfall mit einem Lastwagen mit schweren Betonteilen verursacht haben soll.

Tribsees | Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, geriet ein Lkw am Mittwochabend dabei ins Schleudern und verlor mehrere etwa fünf Tonnen schwere Betonteile. Der Fahrer eines schwarzen Kleinbusses soll den Lastwagen vorher in Fahrtrichtung Lübeck überholt, zu früh eingeschert und den Lkw dadurch abgedrängt haben, wie Zeugen beobachteten. Nur durch Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.