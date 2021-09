Schifffahrt : Kollision von Windpark-Versorgungsschiffen: Ermittlungen

Ein Schiffsunfall in einem Windpark in der Ostsee ist glimpflich ausgegangen. Es gab keine Verletzte, aber hohen Schaden.

Sassnitz | In der Ostsee nördlich von Rügen sind im Offshore-Windpark Baltic 2 zwei Versorgungsschiffe miteinander kollidiert. Bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beide Schiffe konnten den Angaben zufolge selbstständig zu ihren Häfen in Sassnitz und der dänischen Stadt Klintholm zurückkehren. De...

