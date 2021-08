Musik : Komponist Siegfried Matthus ist tot

Der Komponist Siegfried Matthus ist tot.

Wandlitz | Er starb am vergangenen Freitag nach längerer Krankheit im Alter von 87 Jahren in Stolzenhagen in Brandenburg. Das teilte am Montag der Freundeskreis der Kammeroper Schloss Rheinsberg im Auftrag der Familie Matthus mit. Zuvor hatte das Portal „Tag24“ berichtet. Matthus schuf mehr als 600 Musikwerke aller Gattungen. Er komponierte auch Opern wie „Ju...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.