Tiere : Kraniche machen Zwischenstopp an der Küste

Die Kraniche aus Skandinavien und dem Baltikum legen jedes Jahr in Mecklenburg-Vorpommern eine Rast ein, um Kraft zu tanken und sich zu ihren einheimischen Artgenossen zu gesellen. Die Zuggewohnheiten der Vögel haben sich jedoch in den vergangenen Jahren verändert.

Groß Mohrdorf | Auf ihrer alljährlichen Wanderung in den Süden legen die Kraniche aus Skandinavien Anfang Oktober an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern einen Zwischenstopp ein. Während die Tiere, die an der Küste rasten, vor allem aus den skandinavischen Ländern kämen, legen die Vögel aus dem Baltikum und Polen eher in der Region Müritz Rast ein, sagte Günter Nowal...

