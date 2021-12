Schifffahrt : Kreuzfahrtsaison geht in Warnemünde zu Ende

Mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 1“ von Tui Cruises geht heute die Kreuzfahrtsaison in Rostock-Warnemünde zu Ende.

Rostock | Mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 1“ von Tui Cruises geht heute die Kreuzfahrtsaison in Rostock-Warnemünde zu Ende. Wie der Geschäftsführer des Hafens, Jens Scharner, am Sonntag mitgeteilt hatte, ist der Anlauf der letzte von insgesamt 47 in dieser Saison. Die Zahl der Passagiere liege jedoch mit 100.000 nur bei einem Sechstel des Vor-...

