Kriminalität : Kunde randaliert in Spielothek: über 200.000 Euro Schaden

In einer Spielothek in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat ein Mann mehrere Glücksspielautomaten sowie Teile des Inventars beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Wismar | Dabei entstand nach Angaben der Polizei am späten Mittwochabend ein Sachschaden von mehr als 200.000 Euro. Der Mann soll sich bereits am Mittwochnachmittag als Kunde in der Spielothek aufgehalten haben, wie die Polizei mitteilte. Sie hat Ermittlungen aufgenommen. ...

