Gesundheit : Lagus meldet 148 Neuinfektionen: Zwei Regionen fehlen

Der Trend bei den Corona-Neuinfektionen zeigt in Mecklenburg-Vorpommern weiter nach oben.

Rostock | Am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 148 neue bestätigte Fälle. Dabei fehlen die Angaben für die Landeshauptstadt Schwerin und den Landkreis Ludwigslust-Parchim, deren Computersysteme nach einem Hackerangriff am Freitag lahmgelegt waren. Bei beiden Regionen steht die Zahl null in der Tabellenspalte mit den täglichen Neu...

