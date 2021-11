Gesundheit : Land erwartet vier Intensivpatienten aus Sachsen

Mecklenburg-Vorpommern nimmt in den kommenden Tagen vier Intensivpatienten aus überlasteten Kliniken in Sachsen auf.

Schwerin | Zwei würden in die Universitätsklinik Rostock gebracht und jeweils einer in die Universitätsklinik Greifswald und in die Helios Kliniken Schwerin, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die beatmungspflichtigen Patienten würden spätestens am Wochenende eintreffen. ...

