Wahlen : Landes-SPD will Ausgleich für Feiertage an Wochenenden

Die SPD Mecklenburg-Vorpommern will Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, ausgleichen.

Schwerin | Die Sozialdemokraten prüfen, wie Kompensationstage umgesetzt werden können, hieß es in einem Tweet am Sonntagabend. Den Angaben zufolge soll der auf das Wochenende folgende Werktag ein arbeitsfreier sein. Eine Regelung - wie von der SPD vorgeschlagen - existiert bereits in anderen Ländern, beispielsweise dem Vereinigten Königreich. Die Wirtschaft witt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.