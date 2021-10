Denkmäler : Landesregierung meldet Peenemünde noch nicht für Welterbe an

Die Idee von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die NS-Hinterlassenschaften in Peenemünde auf die Unesco-Welterbeliste zu bringen, löste im Sommer eine heftige Diskussion aus. Jetzt wird einen Gang zurückgeschaltet.

Peenemünde | Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern nimmt vorerst Abstand von ihrem umstrittenen Plan, die NS-Hinterlassenschaften in Peenemünde auf Usedom für das Unesco-Weltkulturerbe vorzuschlagen. In diesem Jahr werde es keinen Vorschlag geben, teilte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag mit. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet. ...

