Kultur : Landesregierung verlängert Kulturhilfen bis Ende 2022

Die Landesregierung hat die Förderung für Kultureinrichtungen durch den MV-Schutzfond bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.

Schwerin | „Die Kulturszene war und ist erheblich von der Corona-Krise betroffen. In vielen Kultureinrichtungen machen sich die Folgen der Corona-Krise erst jetzt oder in naher Zukunft bemerkbar“, sagte Kulturministerin Bettina Martin am Dienstag. Die Hilfen würden um ein Jahr verlängert, um die längerfristigen Auswirkungen besser abzufedern. Verlängert wurde zu...

