Landtag : Landtag für Kostenbeteiligung im Kampf gegen Schweinepest

Rasches und konsequentes Handeln hat nach den Worten von Agrarminister Till Backhaus (SPD) bislang eine weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Mecklenburg-Vorpommern verhindert.

Schwerin | Seit dem Ausbruch in einem Haustierbestand Mitte November und danach sechs nachgewiesenen Infektionen bei Wildschweinen habe es im Nordosten seit Anfang Dezember keinen weiteren Fall gegeben. „Ich klopfe drei Mal auf Holz, dass dies so bleibt“, sagte Backhaus am Mittwoch im Landtag in Schwerin. In Sachsen und Brandenburg habe es zusammen bislang mehr ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.