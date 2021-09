Wahlen : Landtagswahlkampf: Parteien läuten mit Duellen Endspurt ein

Nur noch wenige Tage bis zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Wer für seine Stimmabgabe noch unentschlossen war, konnte bei den TV-Duellen Entscheidungshilfe bekommen.

Schwerin | Mit den TV-Duellen haben die Spitzenkandidaten der Parteien den Endspurt im Wahlkampf zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern eingeläutet. Bei den Diskussionsrunden am Dienstag im NDR-Landesfunkhaus in Schwerin wurden unter anderem die unterschiedlichen Positionen der Parteien in Bereichen wie Wirtschaftsförderung, Lohngestaltung und Klimaschutz de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.