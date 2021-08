Verkehr : Lange Wege zu Bus und Bahn in Mecklenburg-Vorpommern

600 Meter bis zur Bushaltestelle und 1200 Meter bis zum Bahnhof gelten als zumutbar. Doch ist in Mecklenburg-Vorpommern der Weg für jeden fünften Einwohner länger. Damit ist der Nordosten Schlusslicht.

Berlin | Die Wege zu Bus- und Bahnhaltestellen sind nach Angaben der Allianz pro Schiene nirgendwo so weit wie in Mecklenburg-Vorpommern. Wie der Verband am Mittwoch unter Berufung auf Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung mitteilte, erreichen im Nordosten nur 78,9 Prozent der Einwohner Bus und Bahn in einer angemessenen Zeit. Für diese ...

