Unfälle : Lastwagenfahrer bei Unfall schwer verletzt: A 24 gesperrt

Ein Mann ist bei einem Zusammenstoß seines Lastwagens mit einem anderen Fahrzeug auf der Autobahn 24 bei Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden.

Neustadt-Glewe | Der 62-Jährige kam in ein Krankenhaus in Schwerin, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Die A 24 wird wegen Bergungsarbeiten voraussichtlich bis in die Morgenstunden in beiden Richtungen voll gesperrt bleiben. Der Mann war aus bisher ungeklärter Ursache am späten Mittwochabend auf einen mit Schildern beladenen Wagen aufgefahren, d...

