Gesundheit : Lebenserwartung in MV durch Pandemie kaum beeinflusst

Die Corona-Pandemie hat nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung die Lebenserwartung der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern weniger beeinflusst als in anderen Teilen Deutschlands und Europas.

Wiesbaden | Wie das Institut am Dienstag mitteilte, sank die Lebenserwartung in Deutschland zwischen 2019 und 2020 nach jahrzehntelangem Anstieg erstmals wieder: bei Männern um fast 0,3 auf gut 78,5 und bei Frauen um 0,1 auf 83,4 Jahre. Für Männer in Mecklenburg-Vorpommern errechneten die Forscher eine nahezu gleichbleibende Lebenserwartung von 77,1 Jahren. Bei F...

