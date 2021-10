Volleyball : Ligastart gegen Potsdam: SSC-Team will sich rehabilitieren

Nach Niederlage im Supercup wollen sich die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin beim Bundesliga-Start am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den SC Potsdam rehabilitieren.

Schwerin | Allerdings räumte Cheftrainer Felix Koslowski am Dienstag ein: „Es geht immer noch darum, sich neu zu finden. Unabhängig davon, dass wir verloren haben und ob wir am Mittwoch gewinnen oder verlieren: Wir sind immer noch in einem Prozess, in dem wir uns entwickeln.“ Der SSC hatte am vergangenen Samstag im Supercupspiel gegen den Dresdner SC mit 2:3 ver...

