Parteien : Linke: Corona-Proteste in Rostock bieten Neonazis Schutz

Aus Sicht der Linkspartei im Schweriner Landtag bieten die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Rostock Neonazis einen bürgerlichen Schutzschirm.

Schwerin | „Die vermeintlich bürgerliche Mitte lässt sich von rassistischen Identitären und militanten Kameradschaftsanhängern anführen und zu ihrem Wohlgefallen den Weg freiprügeln“, sagte der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Michael Noetzel, am Dienstag in Schwerin. Die Situation erinnere ihn immer mehr an die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in...

