Landtag : Linke bekräftigt Bereitschaft zu rot-rotem Bündnis in MV

Die Linke will das von der Wahlsiegerin SPD angekündigte Angebot zu Sondierungen annehmen.

Schwerin | „Einigkeit besteht darüber, dass die Linksfraktion bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Es gibt viele gemeinsame Projekte, die in einer rot-roten Landesregierung verwirklicht werden können“, sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg am Dienstag in Schwerin nach einer ersten Zusammenkunft der Abgeordneten nach der Landtagswahl am Sonntag. ...

