Computer : Ludwigslust-Parchim: Führerschein-Beantragung wieder möglich

Nach dem folgenschweren Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister der Landeshauptstadt Schwerin und des angrenzenden Landkreises Ludwigslust-Parchim können Bürger in dem Kreis inzwischen wieder Führerscheine beantragen, verlängern oder umtauschen.

Schwerin | Auch Schweriner können diesen Service nutzen. Die Überprüfung der Rechner in den betroffenen Kommunalverwaltungen werde fortgesetzt und sei voraussichtlich bis zum Jahresende abgeschlossen, hieß es vonseiten der Schweriner IT- und Servicegesellschaft (SIS) und des Kommunalservice Mecklenburg (KSM) in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. Man ...

