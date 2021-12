Gesundheit : Ludwigslust-Parchim macht bei Online-Impfportal nicht mit

Impfwillige in Mecklenburg-Vorpommern können seit dieser Woche wieder über ein Online-Portal Termine vereinbaren - doch nicht überall.

Parchim | Der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit rund 210.000 Einwohnern macht nicht mit. Ein Sprecher der Kreisverwaltung begründete dies am Dienstag damit, dass der Landkreis mit offenen Impfangeboten ohne Termin in den letzten Wochen sehr gute Erfahrungen gemacht habe und diesen Weg weiterhin gehen wolle. Eventuelle Wartezeiten müssten in Kauf genommen werden...

