Parteien : MV-Grüne fordern Aufnahme von Migranten an Belarus-Grenze

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben die Landesregierung aufgefordert, sich für die Aufnahme der Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze einzusetzen und die eigene Aufnahmebereitschaft zu bekräftigen.

Schwerin | Polizeiliche Maßnahmen im Grenzgebiet von Mecklenburg-Vorpommern zu Polen müssten zudem so gestaltet werden, dass sie die lokale Bevölkerung so wenig wie möglich belasteten und verunsicherten, forderte der Grünen-Landesvorsitzende Ole Krüger am Montag. „Versuche der politischen Instrumentalisierung und des Aufhetzens der Bevölkerung wollen wir entschi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.